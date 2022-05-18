الأسيران الفلسطينيان عواودة وريان يواصلان إضرابهما عن الطعام احتجاجاً على جرائم الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

رغم تدهور حالتهما الصحية يواصل الأسيران الفلسطينيان خليل عواودة ورائد ريان إضرابهما عن الطعام احتجاجاً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى.

وذكرت وكالة وفا أن عواودة 40 عاماً يواصل إضرابه لليوم الـ 77 وسط تدهور حاد في حالته الصحية حيث يعاني من أوجاع في الصدر وحالات تقيؤ ونقص كبير في كمية السوائل وعدم وضوح في الرؤية وإرهاق شديد إضافة لعدم انتظام في نبضات القلب والتنفس ولا يستطيع التحرك إلا على كرسي متحرك.

أما ريان 27 عاماً فيواصل إضرابه لليوم الـ 42 وهو يعاني من آلام في الرأس والمفاصل ومشاكل في المعدة وضغط في عيونه ويشتكي من إرهاق شديد وتقيؤ بشكل مستمر ولا يستطيع المشي ويتنقل على كرسي متحرك ورغم خطورة وضعه الصحي إلا أن الاحتلال يستمر باحتجازه في زنزانة منفردة داخل معتقل عوفر.

يذكر أن عواودة اعتقل في الـ 27 من كانون الأول الماضي وسبق أن تعرض للاعتقال عدة مرات منذ عام 2002 وهذا الاعتقال الخامس وهو أب لأربع بنات أما ريان فقد اعتقل في الثالث من تشرين الثاني الماضي علماً أنه أمضى سابقاً 21 شهراً في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

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