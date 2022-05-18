إعصار يجتاح جنوب البرازيل

برازيليا-سانا

اجتاح إعصار ياكيكان الاستوائي ولاية ريو غراندي دو سول جنوب البرازيل ملحقاً أضراراً بالمباني وانقطاعاً للتيار الكهربائي عن آلاف المنازل.

ونقلت أسوشيتد برس عن السلطات المحلية قولها اليوم: “تسبب الإعصار بانقطاع الكهرباء عن 182 ألف منزل في ولاية وإلغاء مباريات كرة القدم وتعليق الدراسة في المدارس والجامعات بسبب مخاوف من اضطرابات كبيرة ناجمة عن رياح تزيد سرعتها على 60 ميلاً في الساعة.

وأشارت السلطات إلى أنه يتم العمل على إعادة التيار الكهربائي للمناطق المتضررة.

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