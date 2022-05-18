200 شركة محلية ودولية ضمن مجموعة من المعارض التخصصية بدمشق غداً

دمشق-سانا

بمشاركة 200 شركة محلية ودولية تنطلق غداً مجموعة من المعارض التخصصية في الصناعة والبناء والكهرباء والطاقة على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق.

وتتضمن المجموعة المعرض السوري الدولي للبناء تكنوبيلد بتخصصات البناء والتشييد والبنية التحتية والمعرض الصناعي السوري سينكس للآلات والمعدات الصناعية والتعبئة والتغليف والبلاستيك ومعرض الطاقة والكهرباء والأتمتة الصناعية سيريا إنيرجي المتضمن أهم الشركات العاملة في مجال الطاقات المتجددة والحلول الذكية.

مدير المجموعة المنظمة للمعارض موفق طيارة أشار في تصريح لـ سانا إلى أن أهمية المعرض تكمن فيما يقدمه من اختصاصات في مجال إعادة الإعمار في ظل توجه أنظار جميع الشركات المتخصصة بالبناء والصناعة والطاقة لسورية كسوق واعدة في هذه المجالات مبيناً أنه في الوقت الراهن تعتبر مشاريع الطاقة الكهربائية ومصادر توليدها هي الهاجس الأكبر لمختلف القطاعات الصناعية والتجارية إضافة للتوجه الحكومي نحو مصادر الطاقة البديلة والمتجددة.

والمعارض التي تنظمها مجموعة (طيارة للمعارض والمؤتمرات الدولية) بالتعاون مع وزارات الإسكان والاشغال العامة والكهرباء والصناعة وغرفة صناعة دمشق وريفها ونقابة المهندسين تستمر إلى الـ 23 من الشهر الجاري.

طارق السيد

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