واشنطن ترصد أكثر من 6 ملايين دولار لتلفيق روايات عن الجيش الروسي

واشنطن-سانا

رصدت وزارة الخارجية الأمريكية نحو 6 ملايين دولار على برنامج يهدف لتلفيق روايات ضد الجيش الروسي.

وأشار موقع روسيا اليوم إلى أن الوزارة الأمريكية ستخصص ما لا يقل عن 6 ملايين دولار على برنامج لنشر معلومات مزيفة عن جرائم حرب وفظائع أخرى في أوكرانيا لنسبها إلى الجيش الروسي لافتة إلى توفير مزيد من التمويل يتم من خلال المبادرة الأوروبية “للاستدامة الديمقراطية”.

ومن المخطط أيضاً إنشاء موقع على الإنترنت ستوزع من خلاله وزارة الخارجية نسختها من الأحداث وتعتمد واشنطن على مساعدة الشركاء الأجانب ولم يتم تحديد مكان ومن يقوم بتنفيذها.

وتهدف المبادرة وفق واشنطن إلى دعم المجتمع المدني في أوكرانيا والدول المجاورة.