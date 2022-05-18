الولايات المتحدة الأسوأ عالمياً في التهرب الضريبي

لندن-سانا

تصدرت الولايات المتحدة رأس قائمة الدول الأكثر مراعاة للتهرب الضريبي في العالم وحصلت على أسوأ علامة مسجلة حتى الآن في مؤشر الضبابية المالية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن منظمة تاكس جاستس نتوورك البريطانية قولها في بيان اليوم: “نقدر أن عشرة آلاف مليار دولار موجودة في الخارج متفلتة من أي ضوابط ويملكها أثرياء في إطار تسويات سرية” لافتة إلى أن واشنطن لا تلتزم بالمعايير والممارسات الدولية في مجال تبادل المعلومات مع الدول الأخرى.

وأشارت المنظمة إلى أن الولايات المتحدة زادت حجم الخدمات المالية التي توفرها لغير المقيمين.

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