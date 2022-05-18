الدفاع الروسية: المتطرفون الأوكرانيون حولوا رياض الأطفال والكنائس والمشافي إلى مراكز لإطلاق النار

موسكو-سانا

أعلن رئيس مركز ادارة الدفاع الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف أن المتطرفين الأوكرانيين حولوا مباني رياض الأطفال ومستشفيات وكنائس إلى نقاط إطلاق نار.

ونقل موقع روسيا اليوم عن ميزينتسيف قوله في بيان “إن النازييين الجدد من كتيبة آزوف في ميرنوغراد حولوا رياض أطفال ومدرسة داخلية إلى نقاط محصنة وثكنات ونشروا مدرعات ومدفعيات بالقرب من المناطق السكنية” مشيراً إلى أن “العسكريين الأوكرانيين في بوروفايا قاموا بتحويل مبنى مدرسة ورياض أطفال إلى ثكنة عسكرية ونصبوا فيها معدات عسكرية ثقيلة ومدفعية وراجمة على أراضي المؤسسات التعليمية”.

وأكد البيان أن المتطرفين يحتجزون بشكل قسري المدنيين والأطفال في أقبية المباني وحولوا كنيسة في بافلوغراد في منطقة دنيبروبيتروفسك إلى مواقع لإطلاق النار ونشروا أسلحة في حرمها.

وأشار البيان إلى أن المسلحين في زابوروجيه حولوا طوابق سفلية من مستشفيات إلى مستودعات للذخيرة وأنهم يحتجزون موظفي ومرضى المستشفيات ويتخذونهم دروعاً بشرية.

وكان ميزينتسيف أعلن الثلاثاء الماضي أن قوات سلطات النظام في كييف حولت ثلاث مدارس لنقاط نارية ومستودعات للأسلحة شرق أوكرانيا.

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