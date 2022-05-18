زاخاروفا: أعضاء (الناتو) يتسمون بالعدوانية والكراهية

موسكو-سانا

وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا حلف شمال الأطلسي “الناتو” بأنه مليء بالعدوانية والكراهية وليس بعيداً عن الهمجية رغم ادعائه التحضر.

وقالت زاخاروفا في مقابلة مع وكالة بيلتا البيلاروسية: “لا يوجد تضامن وتطابق في وجهات النظر في صفوف أعضاء حلف الناتو وهذا الأمر ليس مجرد اختلاف في رؤية آفاق التنمية إنما ادعاءات ضد بعضهم تصل إلى حد الكراهية”.

وأضافت زاخاروفا “إن حلف الناتو هو اتحاد لأطراف متشابهة في التفكير ومتقاربة فقط لأن لديها مصلحة مشتركة وأيديولوجيا ومقاربات بشأن القضايا الرئيسة وفي الوقت نفسه تختلف مع بقية العالم”.

وسخرت زاخاروفا من ادعاءات الناتو التحضر قائلة: “نرى اليوم كيف أن هذه المؤسسات شديدة التحضر هي في الواقع لم تبتعد كثيراً عن الهمجية وأعضاؤها يعتمدون ثقافة الإلغاء والعدوان وكل أنواع الرهاب التي يمكن ابتداعها”.

وشددت زاخاروفا على أن برنامج إشراك فنلندا والسويد في نطاق حلف الناتو يمر بهياكل تكامل أخرى وآليات ترهيب وتهديدات وضم إلى فلك العقوبات.

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