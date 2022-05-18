التجارة الداخلية تحدد سعر مبيع البنزين والمازوت غير المدعوم

دمشق-سانا

حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر مبيع مادة البنزين للمستهلك بسعر التكلفة والمباع عبر البطاقة الإلكترونية “اوكتان 90” بـ 3500 ليرة سورية و95 بـ 4 آلاف ليرة سورية مع بقاء أسعار المبيع لمادة البنزين المدعوم دون تعديل.

كما حددت الوزارة وفق بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم سعر المازوت الصناعي والتجاري بـ 2500 ليرة سورية مع بقاء سعر المازوت المدعوم دون تعديل.

ويخضع مخالفو أحكام هذين القرارين حسب بيان الوزارة للعقوبات المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام2021.

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