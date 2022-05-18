برلماني روسي: انضمام فنلندا لحلف (الناتو) خيانة

موسكو-سانا

وصف عضو مجلس الدوما الروسي عن جمهورية القرم ميخائيل شيريميت إعلان فنلندا عن نيتها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) بأنه “خيانة” بعد أن تظاهرت بأنها صديقة لروسيا.

وفي تصريح لوكالة نوفوستي قال شيريميت: “أخيراً سقطت جميع الأقنعة ولا أحد يشك في أن السلطات الفنلندية كانت تتظاهر فقط بأنها صديقة لروسيا وتساوم على الامتيازات الاقتصادية من منطقتنا وأن رفض فنلندا الوضع المحايد والتوجه نحو الانضمام إلى الناتو هو خيانة”.

وتابع شيريميت قائلاً: إن لدى روسيا أصدقاء وحلفاء يمكن الاعتماد عليهم أكثر بكثير مؤكداً أن موسكو سترد بشكل مناسب على انضمام فنلندا لحلف الناتو.

وأعلنت كل من فنلندا والسويد عن إمكانية تخليهما عن وضع الحياد الذي دام لسنوات والانضمام لحلف الناتو على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة التي تنفذها موسكو في أوكرانيا فيما أعلن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ أن عملية انضمام هلسنكى واستوكهولم ستكون سلسة وسريعة.

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