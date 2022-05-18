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موسكو تدعو لتحقيق موضوعي في اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة

2022-05-17

موسكو-سانا

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى إجراء تحقيق شامل وموضوعي بجريمة اغتيال الصحفية شيرين ابو عاقلة التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بدم بارد.

وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية الروسية اليوم إن لافروف أكد ضرورة إجراء التحقيق الشامل والموضوعي وأعرب خلال لقائه عضو اللجنة المركزية لـ “حركة فتح” ووزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ في موسكو عن تعازيه للفلسطينيين بوفاة أبو عاقلة واصفاً ما تعرضت له أبو عاقلة في الـ 16 من الشهر الجاري بالمأساوي.

وأيد لافروف مطالبة قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بإجراء تحقيق شامل وموضوعي في  جريمة اغتيالها.

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