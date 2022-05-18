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برلماني أوكراني يناشد روسيا التحقيق في عمليات إعدام نفذها نظام كييف

مسلحون أوكرانيون نازيون

2022-05-17

كييف-سانا

ناشد النائب في البرلمان الأوكراني إيليا كيفا لجنة التحقيق الروسية التحري في عمليات إعدام ناشطين مناهضين للفاشية والنازية نفذها النظام الأوكراني.

ونقل موقع روسيا اليوم عن كيفا قوله “إنه سيتقدم بطلب إلى لجنة التحقيق الروسية لتتحرى بقضية مقتل ثلاثة نشطاء من الحركة المناهضة للفاشية في أوكرانيا /وطنيون من أجل الحياة/”.

وكتب كيفا في حسابه على التلغرام: فيما يتعلق بحقيقة تعذيب وإعدام رفاقي من الحركة المناهضة للفاشية “وطنيون من أجل الحياة” سأناشد لجنة التحقيق الروسية والسلطات الدولية للتحقيق في عمليات القتل الجماعي للمواطنين الأوكرانيين.

وفي وقت سابق قال كيفا الذي منعته سلطات كييف من ممارسته نشاطه البرلماني إن جهاز مكافحة التجسس التابع لجهاز الأمن الأوكراني عذب وأعدم ثلاثة أعضاء من حركة “وطنيون من أجل الحياة” المناهضة للفاشية وأشار إلى أن المشاركين في الحركة كانوا في كييف وفي نهاية شباط فقد الاتصال بهم بعد احتجازهم من قبل إدارة أمن الدولة.

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