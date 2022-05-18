أرجوان سورية وأوركسترا شباب البندقية توأمين موسيقيين

طرطوس-سانا

وقع كورال أرجوان التابع لجمعية أصدقاء الموسيقا في طرطوس وأوركسترا شباب مدينة البندقية “فينيسيا” التابعة لجمعية أصدقاء في ميستري اليوم اتفاقية توأمة وتآخ بينهما بهدف تنمية أواصر الأخوة والتعاون بين الهيئات التي يمثلانها وذلك عبر تقنية الفيديو في مقر الجمعية بطرطوس.

وتعد الاتفاقية التي تنص على بذل الجهود لتطوير العلاقات بين الجانبين فنياً وفكرياً وتبادل الزيارات والحفلات الموسيقية والخبرات والمعارف المتعلقة بالمجالات الموسيقية والفنية والتربوية والثقافية سابقة فنية موسيقية إنسانية عالمية ودليلاً على قدرة الموسيقا والفن والجمال بتوحيد الشعوب ونشر المحبة والخير والسلام بينها.

قائد كورال “أرجوان” ورئيس جمعية أصدقاء الموسيقا في طرطوس المايسترو بشر عيسى قال في تصريح لمراسلة سانا: “إن توقيع الاتفاقية حدث موسيقي وسابقة فريدة في العالم وخاصة أنها بين كورال وأوركسترا والهدف منها هو مد جذور الصداقة والتعاون والأخوة عبر البحار وتجاوز كل الصعوبات كي نتمكن من لقاء أشخاص لديهم نفس الشغف والحب والاهتمام.

عيسى عبر عن فخره أن يمثل كورال أرجوان مدينة طرطوس التي كانت في إحدى الأيام ناقلة للأرجوان الفينيقي الذي جال به أجدادنا الفينيقيون العالم حاملين هذا اللون الجميل وناشرين معهم الفرح والحضارة والثقافة عبر أنحاء العالم.

رئيس جمعية أصدقاء الموسيقا في ميستري المحامي ماورو بيزيكاتي أشار في حديث له عبر تقنية الفيديو إلى أواصر المحبة والأخوة التي ترجمت عبر توقيع اتفاقية توأمة بين الطرفين ورغبته في تعزيزها من خلال مد يد العون بكل ما يخص الثقافة والبطولة والحضارة مؤكداً قدرة سورية على الخروج من تبعات الحرب التي تعرضت لها.

وقدم كلا الجانبين لمحة عن عمله والمحطات المتميزة التي حققها ثم أدى كورال أرجوان “اليافعون والكبار” نشيد الفرح لبيتهوفن موزعة هارمونياً على أربعة أصوات.

يذكر ان كورال “أرجوان” من أكبر الكورالات في المنطقة العربية ويضم في صفوفه ما يزيد على 250 عضواً مقسمين على جوقاته الثلاث “الكبار واليافعين والصغار” ويقدم في برامجه مجموعة من أشهر اللأغاني والأعمال الكورالية وأغاني الشعوب والأمم من مختلف العصور والأنماط إضافة إلى أجمل الأغاني والموشحات العربية ويغني بأكثر من عشرين لغة بأسلوب متعدد الأصوات.

والكورال حائز على المركز الأول في مسابقة المهرجان العالمي في بلغاريا وجائزة غصن الزيتون الذهبي وهو عضو في الاتحاد العالمي للموسيقا الكورالية والجمعية الأوروبية للكورال وشبكة الكورالات العربية وتربطه اتفاقية توأمة مع كورال كوراييس اليوناني.

هيبه سليمان

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