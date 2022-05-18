مجموعة بريكس: حل المشاكل وفق مبادئ القانون الدولي واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها

موسكو-سانا

جددت دول مجموعة بريكس الدعوة إلى حل مشاكل الشرق الأوسط وفق قواعد القانون الدولي وعلى أساس مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها وسلامة أراضيها.

وأكدت دول المجموعة خلال اجتماع تشاوري عقد عبر تقنية الفيديو أن المشاكل التي تواجه دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يجب أن تحل وفق التقيد الصارم بقواعد القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة على أساس مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها وسلامة أراضيها.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها بأن الاجتماع التشاوري لممثلي المجموعة انعقد اليوم عبر تقنية الفيديو برئاسة نائب وزير الخارجية الصيني لي دينغ ومشاركة الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف والسفير المتجول في جنوب إفريقيا أنيل سوكلال ونائب وزير خارجية الهند آساف سيد ومدير إدارة إفريقيا بوزارة الخارجية البرازيلية رودريغو غابشا.

وأكدت دول بريكس مواصلة التعاون المثمر وتعميق الحوار السياسي بين الأعضاء “الخمسة” من أجل إيجاد وتعزيز حلول سياسية ودبلوماسية توافقية لحالات الأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط ذات الأهمية الاستراتيجية في العالم.

وتتميز مجموعة بريكس والتي يمثل اسمها الأحرف الاولى من دولها الأعضاء باللغة الانكليزية وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا بأنها تكتل سياسي وثقافي واقتصادي وصفتها المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في نيسان الماضي بأنها أصبحت نواة عالم متعدد الأقطاب نظراً لأن نظام العلاقات الدولية يمر حالياً بمرحلة تحول عميق.

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