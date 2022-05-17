اللاذقية تحتفي بمرور مئة عام على ولادة الأديب والمؤرخ السوري جبرائيل سعادة

اللاذقية-سانا

ضمن فعاليات الاحتفالية الثقافية التي تنظمها جمعية العاديات بمناسبة مرور مئة عام على ولادة الأديب والمؤرخ السوري الكبير جبرائيل سعادة وخمسة وعشرين عاماً على رحيله استضافت دار الأسد للثقافة والفنون في اللاذقية معرضاً للفن التشكيلي السوري بمشاركة 17 فناناً وفنانة.

وقدم المشاركون لوحات وأعمالاً فنية ونحتية متنوعة تحدثت عن اللاذقية بعيون التشكيل السوري وتنوعت المواضيع والمدارس الفنية المشاركة وجميعها من وحي الطبيعة والبحر بألوان تعكس جمال طبيعة اللاذقية وبحرها إضافة إلى أعمال تراثية وأعمال تجسد الخط العربي بإيقاع وتشكيل لوني منسجم يغلب على الأعمال المشاركة.

وبين المشرف على أعمال المعرض الفنان التشكيلي حسين صقور في تصريح لسانا أن مشاركته جاءت بعملين متحدثاً عن أثر اللون الأزرق والأحمر الأرجواني الفينيقي الذي استمده من إيقاع الموسيقا البحرية ومن تشكيلاته وأسلوبه التعبيري التجريدي وبإسقاطاته على الواقع والخيال.

وجاءت مشاركة النحات حسن حلبي بعملين نحتيين الأول بعنوان نساء سورية وهو على شكل عنقود عنب ورئة تمثل نساء الوطن إضافة إلى عمل آخر “لديك يصيح” ينتظر الصباح الجديد والأمل الجديد لسورية موضحاً أنه اتبع مدرستين التكعيبية والواقعية وله أعمال اخرى كنحت حجر وغرافيك ونحاسيات في حين شاركت الفنانة رنا محمود بعمل متجسد بوجه ملكة وملامح أثرية ترمز للملكة الشرقية.

وتتضمن الاحتفالية الثقافية سلسلة ندوات علمية وتاريخية وأنشطة فنية ومعارض متنوعة.

يذكر أن جبرائيل سعادة من مواليد 1922 درس في مدرسة “الكرمليت” ونال شهادة الحقوق 1944 ونال أول جائزة في حياته في مجال الأدب 1938 وأسس نادي “الشباب” 1941 وترأس النادي الموسيقي 1961 وأسس رابطة “أصدقاء أوغاريت” 1950 وأسس نادي “اللاذقية” الرياضي 1955 كما ترأس نادي “المعاهد الرياضية” 1961 وجمعية “العاديات” 1977 واتحاد “الكتاب العرب” في اللاذقية 1981 وله العديد من المؤلفات في الآثار والتراث.

غفار ديب

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