SCS-NET
الشريط الأخباري

موسكو: القوات الأوكرانية زرعت الألغام في دونباس

2022-05-17

موسكو-سانا

أعلن المركز الدولي لمكافحة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية أن قوات الأمن التابعة لنظام كييف زرعت عدداً كبيراً من الألغام قبل انسحابها من مناطق في دونباس.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بيان للمركز: “إن القوات الأوكرانية أخذت معها كل الأشياء القيمة عند المغادرة وأخذت أجهزة التحكم عن بعد بالألغام” مشيراً إلى أنهم فخخوا وزرعوا الألغام مكانها مباشرة من أجل إلحاق أكبر قدر من الخسائر في خبراء الألغام الذين سيذهبون إلى هناك لإزالتها وإبطال مفعولها.

وفي أوائل نيسان الماضي وصل متخصصون من المركز إلى جمهورية لوغانسك الشعبية حيث قام خبراء المتفجرات بتطهير 50 هكتاراً من الأراضي وإزالة نحو 500 مادة متفجرة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

ضابط أوكراني يقر بتوجيهه من قبل نظام كييف للقيام بأعمال تخريبية في خيرسون

موسكو-سانا أقر المقدم في الجيش الأوكراني نيقولاي سلاماخا بأن نظام كييف قام بتوجيهه ليقود وحدة …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved