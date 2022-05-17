موسكو: القوات الأوكرانية زرعت الألغام في دونباس

موسكو-سانا

أعلن المركز الدولي لمكافحة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية أن قوات الأمن التابعة لنظام كييف زرعت عدداً كبيراً من الألغام قبل انسحابها من مناطق في دونباس.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بيان للمركز: “إن القوات الأوكرانية أخذت معها كل الأشياء القيمة عند المغادرة وأخذت أجهزة التحكم عن بعد بالألغام” مشيراً إلى أنهم فخخوا وزرعوا الألغام مكانها مباشرة من أجل إلحاق أكبر قدر من الخسائر في خبراء الألغام الذين سيذهبون إلى هناك لإزالتها وإبطال مفعولها.

وفي أوائل نيسان الماضي وصل متخصصون من المركز إلى جمهورية لوغانسك الشعبية حيث قام خبراء المتفجرات بتطهير 50 هكتاراً من الأراضي وإزالة نحو 500 مادة متفجرة.

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