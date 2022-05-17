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بعد قرار الحظر.. الهند ستصدر القمح المتعاقد عليه فقط

2022-05-17

نيودلهي-سانا

أعلنت الحكومة الهندية اليوم أنها ستصدر فقط شحنات القمح المتعاقد عليها مع المستوردين والتي كانت تنتظر إجراءات التخليص الجمركي عبر الحدود.

ونقلت وسائل إعلام هندية عن الحكومة قولها في بيان: إنه “سيتم تصدير القمح المتعاقد عليه قبل تاريخ الـ13 من أيار الجاري حيث كان ينتظر موافقات التخليص الجمركي عبر الحدود”.

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من إعلان الهند حظر تصدير القمح بمختلف أنواعه إلى حين استقرار الأسعار في الأسواق المحلية.

وشهدت أسعار القمح العالمية قفزة مع شح الإمدادات العالمية على خلفية الحظر الذي فرضته الهند على تصديره.

ووفقاً لقياس وكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة فإن ارتفاع سعر القمح هذا العام ساهم في زيادة أسعار الأغذية في العالم إلى مستويات غير مسبوقة.

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