الاستخبارات الروسية: واشنطن تدرب إرهابيين في قاعدة التنف لإرسالهم إلى أوكرانيا

موسكو-سانا

أكدت الاستخبارات الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة تجند إرهابيين موجودين في سورية بمن فيهم إرهابيو تنظيم (داعش) للمشاركة في المعارك في أوكرانيا.

ونقل موقع روسيا اليوم الإلكتروني عن الاستخبارات الروسية قولها: إنه يجري تدريب إرهابيين موالين للولايات المتحدة في قاعدة التنف الخاضعة لسيطرة قوات الاحتلال الأمريكي في سورية لإرسالهم إلى أوكرانيا مشيرة إلى أنه يتم تدريب نحو 500 إرهابي من تنظيم (داعش) وإرهابيين آخرين من دول القوقاز وآسيا الوسطى.

وأكدت الاستخبارات الروسية أن فصائل الإرهابيين موجهة بشكل أساسي إلى تنفيذ أعمال تخريبية وإرهابية ضد وحدات القوات المسلحة الروسية في سورية والآن في أوكرانيا أيضا.

وكانت الاستخبارات الخارجية الروسية أعلنت في آذار الماضي أن قاعدة التنف الخاضعة لسيطرة قوات الاحتلال الأمريكي في سورية شهدت إعداد وتدريب إرهابيين تابعين لتنظيم (داعش) من أجل نقلهم إلى أوكرانيا واستخدامهم في دونباس.

يذكر أن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا أقر مؤخراً بأن مرتزقة من 16 دولة يبلغ عددهم أكثر من 1000 شخص في طريقهم إلى بلاده كما أعلن حصول أوكرانيا على السلاح من 19 دولة.

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