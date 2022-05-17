بافلوف: العقوبات ضد موسكو تزيد النشاط الإرهابي في البلاد

موسكو-سانا

أكد مساعد أمين مجلس الأمن في روسيا أليكسي بافلوف أن خبراء مجلس الأمن الروسي يشيرون إلى أن العقوبات المتزايدة ضد روسيا قد تزيد من نشاط التنظيمات الإرهابية في البلاد.

وقال بافلوف للصحفيين بعد اجتماع للمجلس العلمي التابع لمجلس الأمن الروسي: تم النظر في إجراءات رد الفعل بمجال مكافحة التهديدات الإرهابية ووفقاً للخبراء فمن غير المستبعد في سياق تشديد العقوبات ضد روسيا أن تزداد أنشطة ممثلي الجمعيات العامة الراديكالية والمعارضة غير النظامية لجهة تحفيز المشاعر القومية والانفصالية في البلاد.

وحول إيلاء الاهتمام للقضايا الروحية والأخلاقية لضمان الأمن القومي أشار بافلوف إلى أن الموضوع يحتل مكانة خاصة في استراتيجية الأمن القومي لروسيا.

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