روسيا تعلن انسحابها من مجلس دول بحر البلطيق

موسكو-سانا

أعلنت روسيا انسحابها من مجلس دول بحر البلطيق مؤكدة أن ذلك لن يؤثر على وجودها في المنطقة وأن الدول الغربية احتكرت المجلس لأغراضها الانتهازية وتخطط ليكون عمله على حساب المصالح الروسية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم نقلته وكالة نوفوستي: رداً على الأعمال العدائية بعث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف برسالة إلى وزراء البلدان الأعضاء في مجلس دول بحر البلطيق والمفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية وأمانة المجلس في استوكهولم لإشعارهم بالانسحاب من المنظمة وفي الوقت نفسه قررت الجمعية الفيدرالية لروسيا الانسحاب من المؤتمر البرلماني لبحر البلطيق.

وأشار البيان إلى أن إنهاء العضوية في مجلس دول بحر البلطيق لن يؤثر على وجود روسيا في المنطقة مؤكداً مواصلة العمل مع الشركاء الذين يتحلون بالمسؤولية وتنظيم النشاطات حول القضايا الرئيسة لتنمية منطقة البلطيق التي هي تراث مشترك وحماية مصالح مواطنينا.

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