انطلاق عمليات تصوير الفيلم السينمائي القصير (سلمى)

دمشق-سانا

انطلقت عمليات تصوير الفيلم السينمائي القصير (سلمى) عن نص وإخراج حسام شراباتي وبطولة علا الباشا وإنتاج المؤسسة العامة للسينما.

ويحاكي الفيلم أوضاعاً اجتماعية وشخصية تربط حياة زوجين حيث بين مخرجه لوكالة سانا أنه يتحدث عن امرأة وحيدة تعيش ضمن مدينة دمشق وتعاني نوعاً من الضغوطات الاجتماعية والنفسية من خلال شخصية سلمى التي تستعد للاحتفال بذكرى زواجها إلا أن أحداثاً غريبة ومفاجئة تكشف علاقتها مع زوجها الذي لم يأت أو يأت متأخراً.

وأشار إلى أن الأفلام ذات الشخصية الواحدة فيها الكثير من الصعوبات والتحديات ولكن فيها مساحة للتجريب فالعمل له شخصية واحدة ومكان تصوير واحد لذلك نحاول أن نبدع معادلات بصرية تعزز حالة الوحدة وتندمج معها لكي يظهر الفيلم في أجمل طريقة ممكنة.

بطلة العمل علا الباشا بينت أن مسؤولية الفنان كبيرة في هكذا أنواع من الأفلام حيث تبذل جهوداً كبيرة ومضاعفة لإيصال الفكرة مشيرة إلى أن الرسالة من الفيلم هي الإشارة إلى الصعوبات التي تواجهها المرأة في مجتمعنا على أكثر من صعيد.

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