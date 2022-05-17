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التنمية الإدارية تبدأ بإعلان أسماء المقبولين للاشتراك في المسابقة المركزية

2022-05-17

دمشق-سانا

بدأت وزارة التنمية الإدارية اليوم بإعلان أسماء المقبولين للاشتراك في المسابقة المركزية التي أعلنت عنها في التاسع من كانون الثاني الماضي.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الرسمي أنه بعد الانتهاء من عمليات التدقيق تصدر تباعاً وحسب المحافظات سلسلة من القرارات المتضمنة أسماء المقبولين للاشتراك في المسابقة والاختبار مشيرة إلى أنه للاطلاع على أسماء المقبولين وموعد الامتحان التحريري يمكن زيارة موقع الوزارة على التلغرام.

وكان استقبال طلبات التقدم للمسابقة بدأ في الـ 30 من كانون الثاني واستمر حتى الـ 17 من آذار الماضيين وبلغ عدد المتقدمين إليها أكثر من 209 آلاف متقدم بمختلف الاختصاصات المطلوبة منهم 32160 للفئة الأولى بينما وصل العدد في الفئة الثانية إلى 106787 إضافة إلى 28340 للفئة الثالثة و12500 للفئة الرابعة و32186 للفئة الخامسة.

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