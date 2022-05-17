الرئيس الأسد يستقبل وفداً برلمانياً موريتانياً برئاسة المصطفى صهيب رئيس لجنة الصداقة الموريتانية السورية في مجلس النواب الموريتاني

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
سياسيون ورجال دين روس يدينون السياسة الأمريكية والإسرائيلية الداعمة للإرهاب في سورية
2022-05-16
شعبان لـ وفد موريتاني: سورية متمسكة بالانتماء ووحدة الموقف العربي
2022-05-16
التجمع النقابي لتشيكيا ومورافيا وسيلزكو: العدوان الإسرائيلي على سورية غايته عرقلة هزيمة الإرهابيين
2022-05-16
اتحاد كتاب مصر يعلن تضامنه ووقوفه إلى جانب سورية في مواجهة العدوان
2022-05-15
وفود رسمية وشعبية تعزي بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في السفارة الإماراتية بدمشق
2022-05-15
المقداد لوفد موريتاني: نقدّر المواقف المشرّفة للشعب الموريتاني وقيادته تجاه سورية
2022-05-15
ميداليتان برونزيتان لطلاب الأولمبياد العلمي في أولمبياد ماندلييف الدولي للكيمياء
2022-05-15
محليات
تصديق الوكالات في المكتب القنصلي بدرعا اعتباراً من يوم غد
2022-05-17
البدء بأعمال صيانة وتعبيد طرقات على محاور رئيسية ضمن مدينة اللاذقية
2022-05-17
ضبط كميات من الدقيق التمويني والخميرة بدير الزور بقصد الاتجار بها
2022-05-17
وزارة النقل تصدر قراراً بإحداث (نقابة البحارة والعاملين في أعالي البحار)
2022-05-17
إعادة ضخ المياه لري سهول حلب الجنوبية وتأهيل الأقنية في منطقة مسكنة
2022-05-17
أجواء سديمية في المناطق الشرقية والبادية والحرارة إلى ارتفاع
2022-05-17
القبض على 9 من مروجي المخدرات في دمشق ومصادرة كميات كبيرة منها
2022-05-16
رياضة
يوفنتوس يتعادل مع لاتسيو في الدوري الإيطالي
2022-05-17
نيوكاسل يونايتد يفوز على آرسنال بثنائية في الدوري الانكليزي
2022-05-17
فوز الثورة وتشرين على الوحدة وقاسيون في افتتاح نصف نهائي دوري كرة السلة للسيدات للدرجة الأولى
2022-05-16
فنية الملاكمة بحماة تنتقي منتخباتها المشاركة في بطولة الجمهورية المقبلة
2022-05-16
تأهل فريقي الكهرباء والصحة لنهائي بطولة كأس الشهيد بكرة القدم بالسويداء
2022-05-16
الاتحاد الرياضي العام: طي أكثر من 200 عقوبة تنظيمية وإدارية ورياضية
2022-05-16
اختتام بطولة اللاذقية للياقة البدنية لفئتي الشباب والشابات
2022-05-16
اقتصاد
مجلس الوزراء يوافق على تصنيع 50 ألف طن من القمح بهدف تأمين مادة البرغل
2022-05-17
الفستق الحلبي بالسويداء.. تطور بالمساحات المزروعة وجدوى اقتصادية للمزارعين
2022-05-17
كيف خسرت بنوك يابانية عملاقة أكثر من ملياري دولار ؟
2022-05-17
بدء تسويق الخضار الصيفية في أسواق الحسكة
2022-05-17
نيوزويك: بايدن يخسر معركته أمام التضخم المتفاقم في الولايات المتحدة
2022-05-17
تراجع أسعار النفط
2022-05-17
الاتحاد الأوروبي يعطي الشركات الضوء الأخضر للحفاظ على تدفق الغاز الروسي
2022-05-16
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الرئيس الأسد لوفد موريتاني: الحرب على المنطقة فكرية وعقائدية وأخطر وأشد تأثيراً من الحرب العسكرية
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الرئيس الأسد يلتقي أعضاء الأمانة العامة لاتحاد الجاليات والفعاليات والمؤسسات الفلسطينية في الشتات-أوروبا
شعبان لـ وفد موريتاني: سورية متمسكة بالانتماء ووحدة الموقف العربي
الرئيس الأسد يستقبل وفداً برلمانياً موريتانياً برئاسة المصطفى صهيب رئيس لجنة الصداقة الموريتانية السورية في مجلس النواب الموريتاني
2022-05-17
2022-05-17
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