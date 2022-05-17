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الرئيس الأسد يستقبل وفداً برلمانياً موريتانياً برئاسة المصطفى صهيب رئيس لجنة الصداقة الموريتانية السورية في مجلس النواب الموريتاني

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الرئيس الأسد يستقبل وفداً برلمانياً موريتانياً

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