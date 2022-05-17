شؤون الأسرى الفلسطينيين تحذر من تفاقم الوضع الصحي لأسيرين فلسطينيين

القدس المحتلة-سانا

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين من تفاقم الوضع الصحي للأسيرين الفلسطينيين ناصر أبو حميد وعبد الرحمن صلاح جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية بحقهما.

ونقلت وكالة وفا عن الهيئة قولها في بيان اليوم إن صحة الأسير أبو حميد في تدهور مستمر حيث يواجه صعوبة كبيرة في المشي والكلام والتنفس ويحتاج إلى أنبوبة أوكسجين بشكل دائم كما أنه فقد أكثر من 20 كيلوغراماً من وزنه فيما يعاني الأسير المريض عبد الرحمن صلاح من ضعف شديد في النظر ومن السكري والضغط المزمنين.

وأوضحت الهيئة أن سلطات الاحتلال تمارس بحقهما وبحق جميع الأسرى سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تعتبر جريمة قتل بطيء ما يستدعي تحركاً دولياً لإلزامها بتقديم العلاج اللازم لهما وللأسرى المرضى.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency