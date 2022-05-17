مزرعة الجريح باسم علي عنوان الوفاء والعطاء للأرض

دمشق-سانا

تبادل الأرض الخيرة الجريح باسم علي الوفاء بالعطاء بعد سنوات من التضحية قدم فيها أغلى ما يملك لصونها وحمايتها والذود عنها.

وذكر مشروع جريح الوطن في منشور له عبر فيسبوك أنه وفي جبال “القرندح” المطلة على سهل الغاب بأقصى ريف اللاذقية الجنوبي تقع المزرعة التي باتت البقعة الأكثر أماناً وعطاءً لمشروع باسم وعائلته وبعض الجرحى.

وبين المشروع أن الجريح باسم طور مشروعه الإنتاجي الزراعي والحيواني من خلال العمل إلى جانب أسرته المكونة من خمسة أفراد وبعض رفاق السلاح من الجرحى ليحتضن هذا المكان مزيداً من جرحى الوطن.

وأضاف المشروع إنه على ارتفاع 1300 متر تركت الأرض وطبيعتها القاسية أثرها على وجه باسم وسواعده السمراء وباتت سنابل القمح التي تدر الخير الوفير عنواناً لوفاء الأرض لابنها البار الذي حفر أثره الطيب عميقاً في جذور الحياة رغم الإصابة التي أجبرته على الجلوس على كرسيه دون أن تمنعه من النهوض عاملاً ومنتجاً.

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