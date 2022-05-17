المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: لا يمكن عزل روسيا سياسياً أو اقتصادياً أو إعلامياً… وموسكو واثقة من انتصارها وتحقيق أهدافها

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
سياسيون ورجال دين روس يدينون السياسة الأمريكية والإسرائيلية الداعمة للإرهاب في سورية
2022-05-16
شعبان لـ وفد موريتاني: سورية متمسكة بالانتماء ووحدة الموقف العربي
2022-05-16
التجمع النقابي لتشيكيا ومورافيا وسيلزكو: العدوان الإسرائيلي على سورية غايته عرقلة هزيمة الإرهابيين
2022-05-16
اتحاد كتاب مصر يعلن تضامنه ووقوفه إلى جانب سورية في مواجهة العدوان
2022-05-15
وفود رسمية وشعبية تعزي بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في السفارة الإماراتية بدمشق
2022-05-15
المقداد لوفد موريتاني: نقدّر المواقف المشرّفة للشعب الموريتاني وقيادته تجاه سورية
2022-05-15
ميداليتان برونزيتان لطلاب الأولمبياد العلمي في أولمبياد ماندلييف الدولي للكيمياء
2022-05-15
محليات
أجواء سديمية في المناطق الشرقية والبادية والحرارة إلى ارتفاع
2022-05-17
القبض على 9 من مروجي المخدرات في دمشق ومصادرة كميات كبيرة منها
2022-05-16
ضبط 197 عبوة أدوية تنحيف مجهولة المصدر بريف دمشق
2022-05-16
فريق جريح الوطن.. يقدم المساعدة للجرحى بعد العاصفة الغبارية التي تعرضت لها دير الزور
2022-05-16
مؤتمر الاستثمار في الطاقات المتجددة يطالب برفع الإجراءات القسرية ومشاركة القطاع الخاص بإمدادات الطاقة
2022-05-16
استمرار توافد المعزين بوفاة الشيخ خليفة بن زايد في سفارة الإمارات بدمشق
2022-05-16
آليات التمويل والضمانات اللازمة للاستثمار.. في اليوم الثاني لمؤتمر الطاقات المتجددة والكهرباء
2022-05-16
رياضة
يوفنتوس يتعادل مع لاتسيو في الدوري الإيطالي
2022-05-17
نيوكاسل يونايتد يفوز على آرسنال بثنائية في الدوري الانكليزي
2022-05-17
فوز الثورة وتشرين على الوحدة وقاسيون في افتتاح نصف نهائي دوري كرة السلة للسيدات للدرجة الأولى
2022-05-16
فنية الملاكمة بحماة تنتقي منتخباتها المشاركة في بطولة الجمهورية المقبلة
2022-05-16
تأهل فريقي الكهرباء والصحة لنهائي بطولة كأس الشهيد بكرة القدم بالسويداء
2022-05-16
الاتحاد الرياضي العام: طي أكثر من 200 عقوبة تنظيمية وإدارية ورياضية
2022-05-16
اختتام بطولة اللاذقية للياقة البدنية لفئتي الشباب والشابات
2022-05-16
اقتصاد
تراجع أسعار النفط
2022-05-17
الاتحاد الأوروبي يعطي الشركات الضوء الأخضر للحفاظ على تدفق الغاز الروسي
2022-05-16
وزير الصناعة: إعادة تأهيل شركة سولاريك لتصنيع اللواقط الكهروضوئية
2022-05-16
مذكرة تفاهم بين غرفة صناعة دمشق وريفها والغرفة التجارية السورية الإيرانية
2022-05-16
هنغاريا تحذر من عصر الركود في أوروبا
2022-05-16
عجز تجارة منطقة اليورو 16.4 مليار يورو في آذار الماضي
2022-05-16
أسعار القمح ترتفع مع شح الإمدادات العالمية
2022-05-16
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أجواء سديمية في المناطق الشرقية والبادية والحرارة إلى ارتفاع
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الاتحاد الرياضي العام: طي أكثر من 200 عقوبة تنظيمية وإدارية ورياضية
استشهاد 3 مواطنين بانفجار عبوتين ناسفتين بريف دمشق
40 حالة اختناق ومشاكل تنفسية جراء العاصفة الغبارية في القامشلي
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وفاة 3 وإصابة 14 جراء انقلاب سرفيس على طريق طرطوس نهر الخوابي
المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: لا يمكن عزل روسيا سياسياً أو اقتصادياً أو إعلامياً… وموسكو واثقة من انتصارها وتحقيق أهدافها
2022-05-17
2022-05-17
anwar
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تعيين كارلوس فاريا وزيراً للخارجية في فنزويلا
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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: مبدأ الأمن غير القابل للتجزئة كان وما زال من أهم أولوياتنا.. اقترحنا التوقيع على اتفاق يضمن أمن أوروبا لكن الغرب تجاهل ولم يف بتعهداته تجاه عدم توسع الناتو شرقاً
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