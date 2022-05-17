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المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: لا يمكن عزل روسيا سياسياً أو اقتصادياً أو إعلامياً… وموسكو واثقة من انتصارها وتحقيق أهدافها

2022-05-17

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