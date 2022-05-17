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إصابة فلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال عليهم في الضفة الغربية

2022-05-17

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في مدينتي نابلس والخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال المتمركزة على أحد حواجزها جنوب نابلس أطلقت الرصاص باتجاه شاب فلسطيني ما أدى إلى إصابته بجروح.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت آمر شمال الخليل وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز السام باتجاه الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

وأصيب العشرات الليلة الماضية خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم العروب في الخليل.

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