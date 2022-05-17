فوز الثورة وتشرين على الوحدة وقاسيون في افتتاح نصف نهائي دوري كرة السلة للسيدات للدرجة الأولى

دمشق-سانا

بمشاركة فرق تشرين وقاسيون والثورة و الوحدة انطلقت اليوم منافسات الدور النهائي (الفاينال فور) لبطولة دوري أندية الدرجة الأولى للسيدات.

ففي صالة الفيحاء بدمشق وضمن منافسات الدور نصف النهائي للمسابقة فاز الثورة على الوحدة بنتيجة 78-85 نقطة.

الربع الأول انتهى بتقدم الوحدة بواقع 15-26 نقطة بينما جاء الثاني لمصلحة الثورة 29-26 نقطة وحسم الثورة الربعين الثالث والرابع 16-23 نقطة و18-10 نقاط منهياً المباراة.

وسيتواجه الفريقان مجدداً الخميس القادم بصالة الفيحاء بدمشق أيضاً.

وفي المباراة الثانية فاز تشرين على قاسيون بنتيجة 68-49 نقطة في المباراة التي جمعت الفريقين بصالة كرة السلة بمدينة الأسد الرياضية باللاذقية.

وانتهى الربعان الأول والثاني لمصلحة تشرين بواقع 10-19 نقاط و 12-15 نقطة فيما جاء الربع الثالث لمصلحة قاسيون12-16 نقطة إلا أن تقدم في الربع الرابع ،وسيلتقي الفريقان مجدداً بعد غد بصالة الفيحاء بدمشق.

وتلتقي الفرق المتنافسة بدوري السيدات بنصف النهائي ذهاباً وإياباً والفائز بمجموع المباراتين يتأهل إلى الدور النهائي وفي حال التعادل يتم اللجوء إلى مباراة فاصلة.

يشار إلى أن منافسات الفاينال فور تقام في هذا الموسم بحلة جديدة حيث سمح اتحاد كرة السلة لأندية الدرجة الأولى بالتعاقد مع لاعب أجنبي ولاعب عربي إضافة إلى وجود طاقم تحكيمي خارجي.

محمد الرحيل

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