مجموعة من الصحفيين الروس تتعرض للقصف بمنطقة لوغانسك

موسكو-سانا

تعرض مجموعة من الصحفيين الروس إضافة للمتحدث باسم قوات جمهورية لوغانسك الشعبية اليوم لقصف قوات النظام في كييف بمنطقة لوغانسك.

ونقلت وكالة نوفوستي عن ايفان فيليبونيتكو المتحدث باسم قوات لوغانسك الشعبية قوله: إن “فريق التصوير للمكتب الصحفي لإدارة قوات لوغانسك ومراسل هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الروسية نيكولاي دولغاتشوف ومراسل صحيفة ازفيستيا أليكسي بولتورانين تعرضوا للقصف بقذائف الهاون من قبل القوات الأوكرانية” ولم يصب أحد بأذى.

وأشار إلى أن الحادث وقع بالقرب من بلدة نوفوزفانوفكا جنوبي بوباسنايا التي تم إعلان السيطرة عليها مؤخراً.

وكان فريق تصوير تابع لقناة روسيا اليوم الناطقة باللغة الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية أصيب منذ عدة أيام إثر تعرضهم لقصف شنته قوات النظام الاوكراني.

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