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خروقات جديدة لقوات النظام السعودي في الحديدة اليمنية

2022-05-16

صنعاء-سانا

واصلت قوات النظام السعودي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية وارتكبت 50 خرقاً جديداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة العمليات قوله: إن من بين خروقات قوى العدوان تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس وغارة لطيران تجسسي على حيس.

كما تضمنت الخروقات 9 خروق بقصف مدفعي و28 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

ورغم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية عام 2018 إلا أن قوى النظام السعودي ومرتزقته يواصلون بشكل مستمر انتهاك هذا الاتفاق.

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