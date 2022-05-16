القبض على 9 من مروجي المخدرات في دمشق ومصادرة كميات كبيرة منها

دمشق-سانا

ألقى فرع مكافحة المخدرات في دمشق القبض على 9 أشخاص من مروجي المخدرات خلال الفترة من الممتدة من 26 نيسان الماضي لغاية الثامن من الشهر الحالي وصادرت كميات كبيرة من المواد المخدرة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم أنه نتيجة للجهود المستمرة تمكن فرع مكافحة المخدرات في دمشق من توقيف 9 أشخاص من تجار ومروجي المخدرات في عدة مناطق من محافظة دمشق وريفها ومصادرة أكثر من 23 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر وكميات متنوعة من الحبوب المخدرة.

ولفت البيان إلى أنه وبالتحقيق مع المقبوض عليهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة وتعاطيها وترويجها مشيراً إلى أن كمية مادة الحشيش المخدر المصادرة بلغت 23 كيلو و 506 غرامات وأن الجهود مازالت مستمرة حتى إلقاء القبض على جميع المتورطين في ترويج المواد المخدرة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency