أوربان يؤدي اليمين رئيسا لحكومة المجر ويندد بغرب انتحاري

بودابست-سانا

أدى فيكتور أوربان اليوم اليمين رئيسا لحكومة المجر بعد فوزه الكبير في انتخابات نيسان الماضي.

ونقلت فرانس برس عن أوربان قوله في خطاب أمام البرلمان “إن العقد المقبل سيكون حقبة من الأخطار وعدم اليقين والحرب” محذرا أوروبا من شبح ركود اقتصادي وأزمة طاقة وخطر تفشي أوبئة.

وأكد أوربان أنه لن يدعم مشروع الحظر المفروض على النفط الروسي مشيرا إلى اعتماد بلاده عليه وداعيا الاتحاد الأوروبي لاحترام سيادة الدول.

وفي وقت سابق حذر أوربان من أنه من المتوقع أن تشهد القارة العجوز “عصر ركود” في الوقت الذي تكافح فيه مع ارتفاع تكاليف الطاقة وارتفاع التضخم بسبب الأزمة الأوكرانية.

وعقب إعادة انتخابه رسميا في المجلس المكون من 199 مقعدا حصل أوربان على 133 صوتا مؤيدا مقابل 27 معارضاً بينما انسحب حزب معارض من الجلسة احتجاجا على ما اعتبره عدم تكافؤ الفرص.

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