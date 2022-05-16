وزير الصناعة: إعادة تأهيل شركة سولاريك لتصنيع اللواقط الكهروضوئية

دمشق-سانا

طلب وزير الصناعة زياد صبحي صباغ من إدارة المؤسسة العامة للصناعات الهندسية ضرورة العمل لإعادة تأهيل الشركة السورية الأوكرانية “سولاريك” لإنتاج اللواقط الكهروضوئية وفق تكنولوجيا متطورة حديثة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الكهرباء الوزير صباغ خلال اجتماعه بإدارة المؤسسة في وزارة الصناعة أشار إلى أهمية انطلاق شركة سولاريك بالعمل لتصنيع اللواقط الكهروضوئية لدعم توجهات الحكومة للاعتماد على الطاقات المتجددة لتوليد الكهرباء وخاصة بعد صدور الحكم القضائي المبرم في قضية سولاريك بحكم التنفيذ لتعود ملكية كامل الشركة للدولة السورية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة ضرورة تكثيف الخطط الاستثمارية بشكل يستهدف الشركات وفق الأولوية والحاجة وأهمية التدقيق في أرقام الأرباح الفعلية واستعراض العروض المقدمة لإعادة تأهيل عدد من الشركات التابعة للمؤسسة الهندسية.

أحمد سليمان

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