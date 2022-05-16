ضبط 197 عبوة أدوية تنحيف مجهولة المصدر بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

ضبط عناصر مديريتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظتي دمشق وريف دمشق 197 عبوة أدوية تنحيف مجهولة المصدر في مكتب للسياحة والسفر.

وأوضح بيان للمديرتين تلقت سانا نسخة منه أن العناصر ضبطوا عدداً من عبوات “متممات غذائية” في مكتب للسياحة والسفر في جرمانا بلغت197 عبوة أدوية ضمنها نحو 12000 كبسولة تنحيف تم تنظيم ضبط حيازة مواد مجهولة المصدر والإتجار بها وممارسة بيع الأدوية دون ترخيص.

وأشار البيان إلى أنه تم حجز الكمية وإحالة المخالف للجهات المختصة للتوسع بالتحقيق ومعرفة مصدر المواد المضبوطة.

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