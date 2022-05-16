مقتل 5 عراقيين وإصابة 3 آخرين بهجمات إرهابية في ديالى

بغداد-سانا

قتل خمسة عراقيين وأصيب ثلاثة آخرون بجروح جراء عدة هجمات إرهابية نفذها تنظيم (داعش) في محافظة ديالى شرق البلاد.

وقال محمد الحسيني عضو اللجنة الأمنية في المحافظة لمراسلة سانا في بغداد: “تنظيم (داعش) الإرهابي استغل سوء الأوضاع المناخية وشدة العواصف الترابية التي طالت البلاد لتنفيذ عدة عمليات إجرامية راح ضحيتها خمسة عراقيين في حين أصيب ثلاثة آخرون بجروح” مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية باشرت عمليات تمشيط واسعة لملاحقة فلول تنظيم (داعش) الإرهابي شملت عدداً من البساتين والحقول والمزارع في المحافظة.

وكان مدني عراقي قتل وأصيب اثنان آخران بجروح جراء هجوم إرهابي لتنظيم داعش في الثاني من الشهر الجاري في منطقة العظيم شمال محافظة ديالى.

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