فعالية في قطاع غزة المحاصر إحياء لذكرى النكبة

القدس المحتلة-سانا

شارك آلاف الفلسطينيين في إحياء فعالية وطنية في قطاع غزة المحاصر بمناسبة الذكرى الـ 74 للنكبة.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الفعالية التي نظمتها دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية واللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة في مدينة غزة أكدوا أن الشعب الفلسطيني أثبت للعالم أجمع أنه يأبى النسيان والتنازل عن حق العودة الذي أكدت عليه قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار 194.

ولفت المشاركون إلى أن التاريخ لن يعود أبدا إلى الوراء وأن الاحتلال الإسرائيلي مهما بالغ في عدوانه وجبروته فهو إلى زوال وأن عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم حتمية.

وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد أبو هولي أن حق العودة أمانة لدى القيادة الفلسطينية ولا مساومة عليه مهما بلغت التضحيات مشدداً على أن بطش الاحتلال وجرائمه لن يثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة كفاحه ضد المحتل حتى دحره عن أرضه وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

ولفت أبو هولي إلى أن غياب المساءلة والإرادة الدولية وسياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها الأمم المتحدة وبعض دول العالم لمساءلة سلطات الاحتلال يشجعها على مواصلة انتهاكاتها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته.

وفي ختام الفعالية انطلقت جنازة رمزية للصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة التي اغتالتها قوات الاحتلال بدم بارد في الـ 11 من الشهر الجاري عند مدخل مخيم جنين رغم العلامات الصحفية الواضحة عليها وهي تؤدي واجبها الصحفي في نقل الحقيقة للعالم عن وحشية الاحتلال.

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