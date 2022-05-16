معرض تراثي وفقرات فنية ضمن مهرجان التراث السوري الفرعي في صافيتا

طرطوس-سانا

تضمنت فعاليات مهرجان التراث السوري الفرعي الأول الذي نظمه فرع منظمة طلائع البعث في طرطوس بعنوان “تراثنا ثراؤنا” على مسرح المركز الثقافي العربي في صافيتا اليوم معرضاً تراثياً وفقرات فنية راقصة ولوحات فلكلورية منوعة قدمها مجموعة من الأطفال.

وأكد أمين فرع الطلائع عيسى عويجان في تصريح لمراسلة سانا أهمية تناقل الموروث الشعبي التراثي من جيل إلى جيل ومحاولة إحيائه في ذاكرة الأطفال عبر إقامة مهرجان يتعلق بتراث المحافظة.

وأوضح عضو قيادة فرع المنظمة أكثم وسوف أن المهرجان يقام ضمن خطة قيادة المنظمة في إحياء التراث السوري على مستوى جميع المحافظات لافتاً إلى مشاركة نحو 80 طفلاً في 8 فقرات شعبية وغنائية وفلكلورية تراثية.

وبين مشرف منطقة صافيتا لفرع المنظمة إبراهيم نيعو أن المعرض يتضمن سللاً مصنوعة من الريحان وأدوات من الفخار وأعمالاً يدوية وأطباق قش وأنوالاً خشبية ولوحة عن الصيد ومجسمات سمكية إضافة إلى تجسيد ألعاب تراثية كالمنقلة وطاولة الزهر.

هيبه سليمان

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency