عجز تجارة منطقة اليورو 16.4 مليار يورو في آذار الماضي

لوكسمبورغ-سانا

أظهرت التقديرات الأولية لمكتب الإحصاءات الأوروبي يوروستات اليوم تسجيل منطقة اليورو عجزاً تجارياً بقيمة 16.4 مليار يورو أي ما يعادل17.05 مليار دولار خلال شهر آذار الماضي.

ووفق بيانات يوروستات سجلت المنطقة فائضاً تجارياً بقيمة 22.5 مليار يورو 23.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021.

وسجلت صادرات المنطقة إلى باقي دول العالم ارتفاعا بنسبة 14 بالمئة خلال آذار على أساس سنوي بلغ 250.1 مليار يورو كما زادت واردات المنطقة بنسبة 35.4 بالمئة إلى 266.5 مليار يورو وسط زيادة ملحوظة في واردات الطاقة.

ووفق يوروستات ارتفعت التجارة البينية لدول التكتل الموحد بنسبة 21.2 بالمئة إلى 236.8 مليار يورو 246.2 مليار دولار.

وسجلت المنطقة عجزا تجاريا بقيمة 52.4 مليار يورو54.4 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقابل فائض تجاري بقيمة 56.7 مليار يورو 58.9 مليار دولار على أساس سنوي.

ووفق البيانات سجل الاتحاد الأوروبي عجزاً تجارياً بقيمة 27.7 مليار يورو 28.8 مليار دولار خلال آذار مقابل فائض تجاري بقيمة18.7 مليار يورو 19.4 مليار دولار خلال آذار2021.

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