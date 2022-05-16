آلاف الإصابات بالاختناق وتعليق رحلات مطار البصرة بسبب عاصفة غبارية

بغداد-سانا

أصيب آلاف الاشخاص بحالات اختناق وتم إغلاق مطار البصرة وعدد من الإدارات العامة اليوم بسبب عاصفة غبارية تعرض لها العراق اليوم.

وقالت ادارة مطار البصرة في بيان اليوم: إن عمليات المطار قررت إيقاف الرحلات المغادرة والقادمة حتى إشعار آخر بسبب انعدام الرؤية.

كما أصيب نحو 4 آلاف شخص بحالات اختناق خلال الساعات ال24 الماضية بسبب العاصفة الغبارية.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر بأن جميع حالات الاختناق تلقت الرعاية الصحية اللازمة.

كما أغلقت كل مدارس البلاد وأرجأت امتحاناتها حتى الثلاثاء القادم اضافة إلى أرجاء الامتحانات الجامعية التي كانت مقررة اليوم.

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