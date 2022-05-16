ارتفاع إنتاج النفط والغاز في روسيا

موسكو-سانا

ارتفع متوسط الإنتاج اليومي من مكثفات النفط والغاز في روسيا في النصف الأول من الشهر الجاري بنسبة 1.7 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من الشهر الماضي.

ونقل موقع روسيا اليوم عن مصدر مطلع على الإحصاءات الرسمية الخاصة بإنتاج النفط قوله إن متوسط الإنتاج اليومي في الفترة من الأول من الشهر الجاري حتى الـ15 منه بلغ 1.398 مليون طن فيما كان متوسط الإنتاج اليومي الشهر الماضي عند مستوى 1.374 مليون طن.

ومنذ ربيع عام 2021 ارتفع إنتاج النفط في روسيا بوتيرة تدريجية لكنه تراجع في آذار 2022 بعد فرض الغرب مجموعة حزم من العقوبات غير القانونية بذريعة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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