سفير الصين في باريس: هيمنة الولايات المتحدة هي السبب الرئيسي للحروب

باريس-سانا

أكد السفير الصيني لدى فرنسا لي شاي أن توسع حلف الناتو شرقاً يمس مصلحة حيوية بالمعنى الحرفي لروسيا لافتاً إلى أن الولايات المتحدة تتصرف بعقلية الحرب الباردة وتعتبر مفجراً رئيسياً للحروب والمشاكل في العالم.

ونقل موقع روسيا اليوم عن شاي قوله تعليقاً على المخاطر الأمنية لتوسع الناتو اليوم: إن كل صراع جيوسياسي لديه سياق تاريخي معقد والبحث عن أمن بلد على حساب انعدام الأمن بالنسبة للآخرين يؤدي لا محالة إلى الصراع.

ولفت السفير الصيني إلى أن السبب الجذري للصراع هو أن الولايات المتحدة المشبعة بعقلية الحرب الباردة دفعت الناتو إلى خمس توسعات متتالية شرقاً وشجعت أوكرانيا على الانضمام إلى الحلف على الرغم من معارضة فرنسا وألمانيا ودول أوروبية أخرى الأمر الذي يقلل بدرجة كبيرة من مجال أمن روسيا.

ولفت شاي إلى اتفاقه مع الرأي القائل بأن الولايات المتحدة تريد خلق عالم أحادي القطب وهي تحاول تأجيج الوضع في أوكرانيا من أجل إطالة أمد الحرب أطول فترة ممكنة لإضعاف روسيا مذكرا بأن الولايات المتحدة بعد تفجر الأزمة سارعت إلى صب الزيت على النار وهي تشارك أكثر في إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا ما أدى إلى تصعيد التوتر.

وشدد شاي على أن الرابح الأكبر من هذه الحرب هو آخر من يريد انهاءها أي الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت الصين جددت في السادس من الشهر الجاري مطالبتها الناتو بالكف عن تقويض السلام العالمي والتخلي عن عقلية الحرب الباردة.

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