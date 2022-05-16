38 عملاً فنياً بين الحفر والتصوير الزيتي ضمن معرض للفنانة مرام العبد

السويداء-سانا

38 عملاً بين التصوير الزيتي والحفر المعدني والخشبي والكولاج شكلت محتوى معرض الفنانة التشكيلة الشابة مرام العبد الذي تم افتتاحه اليوم في صالة المعارض بقصر الثقافة بمدينة السويداء.

المعرض الذي يمثل باكورة أعمالها الفردية ونقطة انطلاقها نحو معارض أخرى خلال الفترة القادمة كما ذكرت في تصريح لـ سانا حاولت أن تعكس من خلاله ما تعلمته بدراستها الأكاديمية قبيل تخرجها من كلية الفنون الجميلة الثانية في السويداء.

وبينت العبد أنها ركزت بلوحات الحفر على موضوع الجنين في مراحل تكونه فيما حاكت بالتصوير الزيتي الواقع المعاش خلال سنوات الحرب على سورية والتطلع لمستقبل أفضل بروح التفاؤل.

وأشار الفنان التشكيلي ربيع بلان إلى أن أعمال الحفر منفذة بأسلوب غرافيكي يعتمد على تناقضات الألوان والجمع ما بين الأبيض والأسود ودرجاته ضمن تقنيات مختلفة فيما جاءت الأعمال الزيتية امتداداً لأعمال الحفر بنفس الأسلوب.

وتميزت أعمالها حسب بلان بسطوح غنية عالجت فيها الأبعاد بما يخدم فكرة العمل الفني كما مالت باتجاه المدرسة التكعيبية وأظهرت الفضاء والبعد الثالث باختزال فني ومؤثر بصري.

عمر الطويل

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