توسيع مدخل بلدة رخلة في جبل الشيخ بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

أنهى مجلس بلدة رخلة في منطقة جبل الشيخ بريف دمشق مشروع توسيع مدخل البلدة الجديد وتعبيده بطول 300 متر وعرض 10 أمتار.

وفي تصريح لمراسلة سانا ذكر رئيس المجلس بركات أبو الخير أن الطريق المذكور يخفف الضغط عن الشارع الرئيسي القديم ويؤمن سهولة حركة الزائرين لافتاً إلى أنه سيتم خلال أيام الانتهاء من بناء الجدران الاستنادية التي تقام لتوسيع مدخل القرية القديم نظراً لطبيعتها الجغرافية الجبلية بطول 70 متراً.

يشار إلى أن المجلس باشر في تنفيذ مشروع إحداث معمل لإنتاج الألبان والأجبان داخل القرية المعروفة بإنتاجها الزراعي والحيواني.

سفيرة اسماعيل

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