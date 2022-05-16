إغلاق مطار بغداد وأكثر من 250 حالة اختناق جراء عاصفة ترابية

بغداد-سانا

أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي اليوم إيقاف الحركة الملاحية فيما أصيب أكثر من 250 شخصاً بحالة اختناق في محافظة النجف بسبب العاصفة الترابية التي تضرب العراق.

وقالت إدارة المطار في بيان اليوم إنه تم إغلاق الأجواء وإيقاف الحركة الجوية في المطار لهذا اليوم بسبب العواصف الترابية ووصول مدى الرؤية إلى 300 متر مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات طارئة للظروف الجوية التي تتأثر فيها البلاد.

إلى ذلك أفاد مصدر في دائرة صحة محافظة النجف لموقع السومرية نيوز اليوم باستقبال أكثر من 250 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية التي ضربت المحافظة ومحافظات أخرى لافتاً إلى أن الدائرة استنفرت ملاكاتها الصحية ووفرت أجهزة التنفس وهيأت ردهات الطوارئ فضلاً عن سيارات الإسعاف منذ ليل أمس.

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