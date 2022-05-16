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ارتفاع الناتج الصناعي الصيني خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري

2022-05-16

بكين-سانا

أظهرت بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم ارتفاع الناتج الصناعي ذي القيمة المضافة في الصين وهو مؤشر اقتصادي مهم بنسبة 4 بالمئة على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

وأشارت البيانات وفق ما نقلت شينخوا إلى أن الناتج الصناعي يستخدم لقياس نشاط المؤسسات الكبيرة التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 20 مليون يوان على الأقل أي ما يعادل 2.95 مليون دولار أمريكي.

كما كشفت بيانات الهيئة أن حجم الاستثمار في الأصول الثابتة بالصين ارتفع بنسبة 6.8 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري حيث زاد حجم الاستثمار بالأصول الثابتة من القطاع الخاص من شهر كانون الثاني إلى نيسان الماضيين بنسبة 5.3 بالمئة عن العام السابق إلى 8.69 تريليونات يوان.

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