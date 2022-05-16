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خطيب زاده: قدمنا مبادرات بشأن الاتفاق النووي وننتظر الرد الأمريكي

2022-05-16

طهران-سانا

أعلنت إيران أنها قدمت مبادرات ومقترحات خاصة بشأن الاتفاق النووي خلال زيارة منسق اللجنة المشتركة للاتفاق إنريكي مورا إلى طهران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم أن مورا أجرى خلال زيارته إلى إيران محادثات مطولة مع كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني حيث قدمت إيران مبادرات ومقترحات خاصة بشأن الاتفاق.

واعتبر أن هذه المحادثات كانت جيدة وأن بلاده تنتظر رد واشنطن على بعض المقترحات المقدمة وقال: “يمكننا العودة إلى فيينا إذا ردت واشنطن على المقترحات الإيرانية”.

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