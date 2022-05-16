الذهب يتراجع في السوق المحلية 4 آلاف ليرة

دمشق-سانا

انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية أربعة آلاف ليرة سورية عن السعر الذي سجلته أمس الأول.

وذكرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق في النشرة الصادرة عنها اليوم أن غرام الذهب عيار الـ 21 بلغ سعر مبيعه 195 ألف ليرة سورية وسعر شرائه 194500 ليرة سورية بينما بلغ الغرام عيار الـ 18 سعر مبيع 167143 ليرة سورية وسعر شراء 166643 ليرة سورية.

وأكدت الجمعية أن على الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها داعية المواطنين الراغبين بشراء الذهب إلى عدم دفع ثمنه إلا بموجب النشرة الصادرة من الجمعية وخصصت أرقام هاتف للشكاوى 2248005 – 0991937718.

أحمد سليمان

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