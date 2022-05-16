التجمع النقابي لتشيكيا ومورافيا وسيلزكو: العدوان الإسرائيلي على سورية غايته عرقلة هزيمة الإرهابيين

براغ-سانا

أكد التجمع النقابي لتشيكيا ومورافيا وسيلزكو أن العدوان الإسرائيلي على سورية عمل إجرامي وإرهاب دولة منظم غايته عرقلة هزيمة الإرهابيين ورعاتهم .

وأشار أمين السر التنفيذي للتجمع مارتين بيتش في تصريح لمراسل سانا إلى أن الوقت قد حان اليوم و أكثر من أي وقت مضى لفرض عزلة اقتصادية ودبلوماسية دولية على الكيان الصهيوني لافتاً إلى أن هذا الكيان لا يقوم بخرق القوانين والقرارات الدولية فقط بل يمارس سياسات عنصرية وإرهاب الدولة.

وأعرب باسم التجمع عن دعم أهالي الجولان العربي السوري المحتل في كفاحهم من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

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