أوبرغ يصف قرار السويد وفنلندا الانضمام لحلف شمال الأطلسي بالكارثي

ستوكهولم-سانا

وصف المرشح السويدي لجائزة نوبل للسلام جان أوبرغ قرار فنلندا والسويد بتقديم طلب للانضمام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” بالكارثي والمرعب معتبراً أن الحلف غير قادر على توفير الاستقرار والسلام.

وفي تصريح لقناة روسيا اليوم قال أوبرغ إن “قرار فنلندا والسويد بتقديم طلب للانضمام إلى الناتو كارثي فهذه الدول تسعى للانضمام إلى منظمة فاشلة وعفا عليها الزمن” مشيراً إلى أن هذه الدول لن تستفيد من عضوية الحلف ولا سيما بعدما أثبت الناتو أنه غير قادر على توفير الاستقرار والسلام والأمن.

وأكد أوبرغ أن العالم يمر بأسوأ أزمة منذ تأسيس الحلف حيث أن جميع الدول التي انضمت إليه على مدى السنوات العشرين الماضية تعرضت لضغوط خطيرة.

وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في السويد وافق في وقت سابق اليوم على ترشح البلاد لعضوية الحلف الأمر الذي يمهد لتقديم الحكومة طلب انضمام رسمي تزامناً مع فنلندا.