برشلونة يتعادل مع خيتافي ويؤمن وصافة الليغا

مدريد-سانا

تعادل برشلونة مع مضيفه خيتافي دون أهداف في مباراة ضمن منافسات الجولة 37 ما قبل الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.

وبهذا التعادل رفع برشلونة رصيده إلى 73 نقطة ليضمن المركز الثاني بينما بقي خيتافي في المركز 14 برصيد 39 نقطة ليؤمن بقاءه في دوري الدرجة الأولى وبدا عدم الانسجام واضحاً على أداء الفريق الكتالوني حيث اكتفى البارسا باستحواذ دون فعالية ولم يهدد مرمى منافسه طوال الشوط الأول ولم يكن خيتافي أفضل حالاً حيث بدأ اللقاء بحماس هجومي لكنه اختفى بتسديدتين غير مؤثرتين للاعب الوسط كارليس ألينيا وبورخا مايورال ليحصل كل فريق في نهاية المباراة على نقطة.