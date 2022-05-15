سيناتور روسي: الشروط الأمريكية للمفاوضات بين موسكو وكييف غير مقبولة

موسكو-سانا

أكد النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي للشؤون الدولية فلاديمير دجاباروف أن شروط الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء محادثات بين روسيا وأوكرانيا غير مقبولة.

وقال دجاباروف في قناته على موقع تلغرام في معرض تعليقه على كشف السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف عن الشروط الأمريكية للتفاوض بين موسكو وكييف:”ليس هناك أي شرط من الشروط التي اقترحها الأمريكيون مقبول بالنسبة لروسيا”.

وكان أنطونوف أعلن أن واشنطن طرحت ثلاثة شروط لعودة المفاوضات بين موسكو وكييف وهي وقف الأعمال القتالية وسحب القوات الروسية إلى ما وراء خط الـ 24 من شباط”.